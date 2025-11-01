Confirmando que está com renovação de contrato encaminhada para permanecer no Atlético-GO, o técnico Rafael Lacerda avaliou que o time teve tempos distintos na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Paysandu, na noite desta sexta-feira (31), no Estádio Antônio Accioly. O resultado decretou o rebaixamento do Papão.\nComo havia dito na véspera da partida, Rafael Lacerda repetiu que a renovação não está formalizado, mas o vínculo deverá ser reformado nos próximos dias. “Como dizia o meu pai, o que vale é a palavra. Estou trabalhando para o próximo ano”, afirmou o treinador.\nFoi a penúltima atuação do Dragão no Bairro de Campinas nesta Série B - vai se despedir da torcida no jogo com o Operário-PR. Antes, o clube sairá para partida que movimentará os bastidores desta Segundona nacional, pois enfrentará o Criciúma no interior catarinense, na tarde do próximo domingo (9). O time catarinense está envolvido em luta pelo acesso.