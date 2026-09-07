O técnico do Fortaleza, Paulo Autuori, comentou que o Goiás precisa ter ideias mais atuais em relação à gestão do clube, após elogiar a estrutura e a torcida. O profissional trabalhou como coordenador técnico do esmeraldino em 2022.\n“Minha relação com os clubes com os quais eu tive a honra e o prazer de trabalhar foi sempre muito boa. Acho que esse é o meu dever como ser humano, antes de qualquer coisa. Acho que é um grande clube, com uma estrutura incrível, uma torcida incrível, um celeiro. Mas precisa ter ideias mais arrojadas e atuais em relação à sua gestão”, alfinetou.\nNo último sábado (5), o Fortaleza de Paulo Autuori derrotou o Goiás na Serrinha, por 1 a 0, pela 26ª rodada da Série B.