Após a vitória do Goiás por 2 a 1 sobre o Operário-PR, o técnico Vagner Mancini, do clube esmeraldino, admitiu que não foi uma jogo de atuação inspirada do alviverde e que o time tem suas oscilações, mas celebrou o triunfo e a liderança da Série B.\n"O Goiás não é líder por acaso, mas a gente sabe que não são em todos os jogos que a gente vai ser protagonista. E nem durantes os 90 minutos. Muita vezes a gente ganha, como foi hoje (neste sábado), não tendo supremacia", disse o treinador, que ressaltou que os objetivos mais nobres demandam mais atuações melhores.\n"Para ganhar uma partida, tem que jogar futebol. Não pode viver de lances isolados para se conquistar um campeonato ou um acesso. Tem que ter volume de bom futebol em todos os jogos para sair vencedor."\nA vitória sobre o Operário-PR encerrou sequência de três jogos sem ganhar do Goiás. Mancini disse que, muito mais do que a sequência, se incomoda mais com partidas como a contra o Remo, em que, na visão do treinador, o clube esmeraldino jogou muito bem.