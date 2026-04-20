A segunda derrota seguida na temporada traz preocupação ao Goiás, que amarga a situação depois de um início de ano de 20 jogos de invencibilidade e conquista de título goiano. Após perder em casa, na Serrinha, para o Cuiabá por 2 a 0 neste domingo (19), uma semana após derrota para o Juventude pelo mesmo placar fora de casa, o técnico Daniel Paulista admitiu queda de rendimento e fase difícil de instabilidade no ano.\n“É difícil achar o que deu errado com exatidão, mas nós vamos analisar para que possamos encontrar novamente o caminho das vitórias. Nosso momento não é bom, não é de atitude, de confiança, que já esteve muito alta. É momento em que vemos queda de rendimento individual e coletiva”, contou Daniel Paulista.\nO Goiás termina a 5ª rodada da Série B na 12ª colocação, com 7 pontos.\nPara o jogo contra o Cuiabá, na Serrinha, o técnico do Goiás explicou a escolha de um zagueiro para fechar a lateral direita, que não tinha jogadores da posição para escalar contra o Cuiabá. “Foi uma partida abaixo em todos os sentidos. Tentamos durante a semana encontrar um substituto para a lateral direita. O Luisão, por já ter feito (a posição) no Santos, no Novorizontino a função, entendemos que era a melhor alternativa. As coisas não aconteceram. Nas tomadas de decisões, não estivemos no nosso melhor dia”, disse Daniel Paulista.