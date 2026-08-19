Após a derrota por 1 a 0 para o Juventude, na terça-feira (18), na Serrinha, o técnico Mozart analisou o desempenho do Goiás na segunda derrota consecutiva na Série B. Para o treinador, a partida foi dura e o resultado acabou sendo definido nos detalhes.\n“Foi o nosso jogo mais duro, nós enfrentamos o time mais organizado até agora. Quando você enfrenta uma equipe assim, realmente é difícil. Tanto é que, no final, eu estava preocupado com o jogo pelo fato de o jogo ter ficado aberto. Perdemos o controle, e eles mantiveram os padrões. Eu nunca falei que seria fácil, e os jogos são duros realmente. E eles são decididos nos detalhes”, analisou o treinador.\nGoiás leva gol no fim, perde para o Juventude na Serrinha e sofre 2ª derrota seguida na Série B\nO Goiás vive um momento de pouca criação ofensiva. Nos últimos quatro jogos, o time marcou somente um gol e tem o quarto pior ataque da competição. Contra o Juventude, mais uma vez, poucas chances foram criadas. Mozart falou sobre o desempenho ofensivo e afirmou que o elenco é qualificado. Para ele, o momento não é de buscar reforços, mas encontrar soluções dentro do próprio grupo.