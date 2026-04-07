O técnico Daniel Paulista se mostrou favorável à possível alteração do local da partida contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. O duelo está marcado para a Serrinha, mas o clube esmeraldino avalia mudança para o Serra Dourada.\nO treinador elogiou a Serrinha, mas reconheceu que no futebol goiano o Serra Dourada é um estádio que se faz presente na história do Goiás.\n“O Serra Dourada sempre foi a casa do futebol goiano e a casa do Goiás. Eu tenho lembrança de ter vindo a Goiânia e enfrentado o Goiás no Serra Dourada com casa cheia. Joguei um jogo em 2003, o Goiás tinha Grafite e Fabão, e o Santos tomou de 3 a 0. O Santos campeão de 2002, vice campeão de 2003 da Libertadores. Eu particularmente não vejo problema em jogar no Serra Dourada”, afirmou o treinador.\nDaniel Paulista ponderou que é preciso ver a condição do gramado. Funcionários do Goiás trabalham na manutenção do piso desde a semana passada.