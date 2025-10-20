Após sofrer uma derrota de 3 a 1 para a Chapecoense em sua estreia como técnico do Goiás, Fábio Carille afirmou que precisa resgatar a confiança de alguns jogadores, avaliou os problemas apresentados na partida disputada na Serrinha e declarou que segue acreditando no acesso para a Série A.\n“Todos nós temos que assumir a responsabilidade neste momento. Um time que a gente falou muito de confiança durante a semana, e com dois, três minutos acontece um pênalti e não conseguimos fazer aquilo que estava programado. Mas é um time de homens, que eu acredito que posso resgatar. São cinco decisões que nós temos. É levantar a cabeça desses jogadores, a partir de amanhã (segunda, 20) ter como objetivo essa decisão lá em Criciúma, e eu acredito até o fim. Não encerrou tudo não, está tudo embolado, depende só de nós porque são confrontos (diretos)”, disse o treinador.