Neste começo de temporada, a primeira formação titular do técnico Daniel Paulista no Goiás foi marcada por algumas novidades, entre elas a presença de Lucas Rodrigues. O volante marcou seu primeiro gol como profissional e ajudou o time esmeraldino a bater o Goiatuba por 4 a 0 na rodada de abertura do Goianão.O técnico Daniel Paulista avisou antes do Goianão que vai usar as primeiras rodadas para dar entrosamento ao time, quer encontrar a melhor formação o quanto antes e vai dar oportunidades. Sem um primeiro volante clássico, o treinador encontrou em Lucas Rodrigues características que podem render ao jogador mais chances como titular no Goiás.Até o ano passado, os técnicos do Goiás priorizavam ter volantes mais marcadores para jogar na função à frente dos zagueiros. Marcão e Gonzalo Freitas são exemplos. Lucas Rodrigues destoa dos ex-companheiros, que deixaram o clube no final do ano passado, e agrega com outras características.Contra o Goiatuba, Lucas Rodrigues foi o primeiro jogador à frente dos zagueiros e um dos responsáveis por iniciar jogadas ofensivas do Goiás com passes na tentativa de quebrar linhas da defesa do Azulão. Em alguns momentos, até se alinhava a Luisão e Titi para gerar espaços para lançamentos feitos pelos defensores.Durante quase todo primeiro tempo, Lucas Rodrigues se posicionou como primeiro volante. As raras subidas ao ataque foram em lances de escanteios, na quais ele ficou à frente da área adversária para aproveitar rebotes, e no lance do gol marcado por ele aos 38 minutos da etapa final.Em uma inversão de posicionamento, Lourenço recuou para a função de primeiro volante, e Lucas aproveitou o espaço para subir ao ataque em jogada de transição. Após cruzamento, Anselmo Ramon ajeitou para trás, onde estava o volante na primeira vez durante o jogo em que pisou na área com bola rolando. O jovem acertou bonito chute colocado e fez o segundo gol da vitória do Goiás.