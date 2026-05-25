O Goiás precisou superar problemas para vencer o Avaí por 2 a 0 neste domingo (24), na Ressacada, em Florianópolis (SC), e seguir no G6 da Série B. Após 10 rodadas, o clube esmeraldino tem 16 pontos, emenda a terceira vitória seguida, conquista o primeiro triunfo fora de casa e fecha a faixa de classificação aos playoffs de acesso em um momento, tudo isso em momento de atraso de salários e desfalques e perto de disputar mais um clássico.Depois de quatro derrotas seguidas, o clube esmeraldino experimenta fase de recuperação na Série B, mas tem de passar por sobressaltos. Além de administrar o atraso nos salários, o clube teve de lidar com ausências de Lourenço e Filipe Machado contra o Avaí. Mas contou com Anselmo Ramon mais uma vez decisivo, mesmo em condições difíceis de saúde.“Temos que salientar a postura de mais uma vitória da equipe. Jogo difícil, nossa primeira vitória fora, terceira em sequência, terceiro jogo consecutivo sem sofrer gols. O grupo teve uma semana difícil. Fomos perdendo atletas que poderiam estar à disposição e teve a situação do Anselmo, que por pouco não ficou fora da partida”, comentou Daniel Paulista.Anselmo Ramon teve virose antes do jogo, treinou só uma vez na semana que antecedeu a partida e começou o jogo contra o Avaí no banco. Entrou e foi decisivo, assim como Bruno Sávio, que marcou o primeiro gol da vitória esmeraldina para Anselmo fazer o segundo.O Goiás informou que Lourenço teve desconforto muscular antes do jogo e foi retirado da partida e Filipe Machado ficou fora por questões pessoais.“Encontramos solução dentro do grupo como sempre fizemos para demonstrar força, capacidade. Não é fácil vencer o Avaí aqui”, disse Daniel Paulista, que colocou o time à frente no segundo tempo depois de ter dificuldade no primeiro tempo e no início do segundo. O Goiás jogou com um a mais na segunda etapa, pois o Avaí teve Daniel Penha expulso no fim da etapa inicial. “Não é garantia de vitória jogar com um a mais. No segundo tempo, no início, demorou um pouco para ajustar, fizemos um 2-3-5. Os espaços foram aparecendo, a equipe foi dominando as ações e construiu o resultado.”No próximo domingo (31), o Goiás joga clássico contra o Atlético-GO, no Antônio Accioly, pela 11ª rodada da Série B.