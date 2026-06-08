O técnico Daniel Paulista confirmou que o meia Gegê será desfalque contra o Novorizontino e que o meia Lourenço não deve atuar na partida por completo por causa de uma contratura muscular. Os times se enfrentam nesta quarta-feira (10) na Serrinha, a partir das 20 horas.\nSegundo o treinador esmeraldino, Gegê está fora dos dois próximos jogos do Goiás: Novorizontino e Athletic-MG. O jogador se recupera de uma lesão de grau 2 na panturrilha. Já o meia Lourenço está com uma contratura muscular na coxa.\nAlém deles, o centroavante Cadu também deve ser ausência por ainda finalizar treinamentos para recuperar condicionamento físico.\n“Gegê não vai estar presente, é certo. Não apresenta condições de retorno nem para esse jogo e para o jogo contra o Athletic-MG. Cadu também está recebendo cuidados, não tenho certeza se estará nesses jogos. Já o Lourenço está com desconforto muscular. O exame apontou uma pequena contratura que precisa de cuidado”, explicou Daniel Paulista.