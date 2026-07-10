O técnico Mozart confirmou o retorno do volante Lourenço contra o CRB. O jogador de 28 anos será relacionado depois de mais de 40 dias, mas terá limitação de minutos.\nDe acordo com o treinador, o volante tem condição para atuar entre 30 a 45 minutos. Por isso, a tendência é que Lourenço inicie como reserva.\n“Lourenço ele vai ser convocado, porém, não tem autonomia de um jogo inteiro ainda pelo fato de ter ficado um período afastado por lesão. Treinou praticamente a semana inteira com o grupo, fez tudo que a posição dele exige que ele faça e acredito que ele tem autonomia para talvez um tempo, mas o mais prudente são 30 minutos. Está totalmente recuperado da lesão que teve”, disse Mozart.\nLourenço se machucou após o clássico contra o Atlético-GO na 11ª rodada, no dia 30 de maio. Ele sofreu uma contusão muscular na coxa direita. O jogador voltou a treinar com o elenco na semana passada e apresentou evolução nesta semana.