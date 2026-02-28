O técnico Daniel Paulista criticou a arbitragem do árbitro Osimar Moreira, que apitou a classificação do Goiás à final após vitória nos pênaltis sobre a Anapolina, e definiu como “erro evidente e grave” o lance que gerou pênalti para a Rubra no final do 2º tempo - a cobrança foi convertida e semifinal foi para as penalidades, que terminou com vitória esmeraldina por 4 a 3.\n“Nossa diretoria será mais competente para falar e questionar possíveis irregularidades, mas ficou claro que houve erro evidente e grave que poderia ter custado nossa vaga na final. Me causa estranheza é que para fazer um erro o VAR chamar, mas quando é para confirmar um acerto o VAR não chama, o que ocorreu em Catalão. Se foi falta, foi falta do atacante no Caito e não o contrário. Quase comprometeu nosso avanço”, afirmou o técnico Daniel Paulista.