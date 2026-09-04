O técnico Mozart definiu os confrontos diretos que o Goiás terá na reta final da Série B como determinantes para as pretensões da equipe, que é buscar o acesso à Série A. Dos 13 jogos que o time goiano vai ter na sequência da competição, oito serão contra times que, neste momento, estão à frente na classificação.\nNa atual sequência, o Goiás vai enfrentar o Fortaleza, 5º colocado, e depois encara o Vila Nova, vice-líder. “Esses confrontos diretos nós estamos buscando a vitória, ainda não vencemos. Empatamos com o Sport e perdemos para o Criciúma e Juventude. Esses jogos vão ser determinantes para nossas ambições. São jogos equilibrados e duros, mas estou confiante principalmente para o jogo de amanhã. Trabalhamos bem na semana”, disse o técnico Mozart.\nAlém de Fortaleza e Vila Nova, os jogos do Goiás contra clubes que estão acima da equipe esmeraldina na tabela serão contra: Atlético-GO, Novorizontino, Operário-PR, Náutico, CRB e Sport.