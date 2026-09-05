O técnico do Goiás, Mozart, afirmou que se sente orgulhoso do desempenho do time com um jogador a menos, apesar da derrota por 1 a 0 para o Fortaleza na Serrinha. Dentro disso, o treinador esmeraldino projetou o clássico diante do Vila Nova na semana que vem, pela 27ª rodada da Série B.\n“Nós perdemos um jogador com 12 minutos contra um time que está no G6, não é tão simples assim de jogar, né? Porque parece que o jogo foi 11 contra 11, mas não, o jogo foi 11 contra 10 durante 80 e tantos minutos, gente. E não é fácil, nesse nível aqui, você jogar com um jogador a menos”, disparou Mozart.\nO técnico disse que sabe que é avaliado pelo resultado, e nunca pelo desempenho, e voltou a destacar que o Fortaleza é um time qualificado.\n“Eu fiquei bem orgulhoso do que os meus jogadores fizeram. Porque tem momento que você ganha e eu saio bem incomodado, como já aconteceu inúmeras vezes na minha carreira, e tem jogo que eu perco que eu saio bem satisfeito e orgulhoso do que os jogadores fizeram, que é nesta tarde”, complementou.