A cinco jogos do fim do 1º turno da Série B, o Goiás está há quatro rodadas sem vitória, com duas goleadas seguidas sofridas na Serrinha, e distante do 6º colocado, última posição para brigar pelo acesso. O clube esmeraldino, goleado pelo Operário-PR neste domingo (21) por 3 a 0 na Serrinha, ainda vai completar um mês sem ganhar na Segundona - venceu pela última vez em 24 de maio, 2 a 1 sobre o Avaí.\nPara o técnico Daniel Paulista, o momento é de alinhar realidade e expectativa no Goiás. “A expectativa é o Goiás brigar pelo acesso, mas a realidade atual não é”, falou. O treinador foi claro ao dizer que o que vai transformar a realidade do clube para buscar um lugar na elite é investimento no elenco.\n“(É) Investimento, está claro isso. Se quer brigar pelas primeiras posições, tem que investir para isso. Fazemos um trabalho competitivo, tentamos igualar os jogos contra os grandes adversários, mas fica claro e evidente que, quando perde bons jogadores por lesão e suspensão, estamos buscando reposição dentro da categoria de base”, falou Daniel Paulista para explicitar a limitação do elenco.