Após a conquista do título do Goiás no Campeonato Goiano de 2026, o técnico Daniel Paulista afirmou que está muito satisfeito com as condições atuais do clube, valorizou a conquista invicta e contou que quase fechou com outra equipe da Série B antes de ser contratado pelo time goiano.\nO Goiás conquistou neste domingo (15) o título do Goianão 2026. Antes, a última conquista do Estadual pelo clube esmeraldino tinha sido em 2018. O alviverde foi campeão com um empate com o Atlético-GO no jogo da volta da final, após vencer a ida por 2 a 0.\n“A conquista veio pra coroar o trabalho de todo mundo, da coletividade toda que está trabalhando com excelência. Não é fácil conquistar. Eu estou tendo na minha carreira oportunidades únicas e estou muito feliz. Não é fácil conquistar, e conquistar três campeonatos estaduais em sequência, em campeonatos difíceis, não é fácil, sempre tendo clássicos, envolvimento. E hoje (domingo, 15) foi invicto, que é mais difícil ainda. Você vê um clube como o Goiás, somente duas (outras) vezes na sua história aconteceu esse feito”, avaliou o técnico.