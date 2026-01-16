O técnico Daniel Paulista disse que o Goiás precisa ter atuação diferente contra o rival Atlético-GO, no primeiro clássico do Goianão 2026, em comparação com o que o time esmeraldino mostrou diante do Crac no empate sem gols entre as equipes nesta quinta-feira (15). O treinador definiu o duelo como “jogo mais pesado”.\n“O plano para o jogo de domingo inicia em Catalão. Vamos aguardar avaliação do departamento médico, no caso do Lourenço (deixou o jogo com o Crac com dores na lombar), e de outros atletas que apresentarem desgaste. Uma coisa eu tenho que frisar: é um jogo diferente, mais pesado, complicado e nível técnico que vai nos exigir uma postura muito melhor do que foi aqui. Vamos ter que elevar o nível de jogo para ter o resultado que nos interessa”, afirmou o técnico Daniel Paulista.\nO elenco do Goiás viajou durante a madrugada, vai dormir na concentração em Goiânia e já se reapresenta nesta quinta-feira (16) para iniciar a preparação para o clássico contra o Atlético-GO, o primeiro da atual edição do Goianão 2026.