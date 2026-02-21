Para o técnico do Goiás, Daniel Paulista, o empate por 2 a 2 com a Anapolina neste sábado (21), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, foi um resultado que “fez justiça” ao que foi a partida de ida da semifinal do Campeonato Goiano. Para ele, “fica tudo aberto para o segundo jogo”, que será na Serrinha no próximo sábado (28). O clube esmeraldino abriu 2 a 0 no primeiro tempo, teve Filipe Machado expulso aos 23 minutos e levou o empate no segundo tempo. A Rubra poderia até ter virado.\n“Conseguimos um resultado que, diante do que foi o jogo, não era o esperado, mas, diante do que aconteceu no segundo tempo, o resultado de igualdade fez justiça e fica tudo aberto para o segundo jogo”, comentou Daniel Paulista.\nO treinador elogiou o que o time do Goiás apresentou antes da expulsão. “Enquanto estávamos 10 contra 10 (na linha), fizemos uma boa apresentação, sendo a equipe dominante, principalmente no aspecto ofensivo. A equiep construiu dois gols muito bem trabalhados e conseguiu a vantagem dentro do jogo, mas o futebol aplica peças que são inesperadas. A expulsão, naquele momento, foi determinante para que a dinâmica do jogo se alterasse”, explicou.