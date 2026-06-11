O técnico Daniel Paulista disse que o segundo tempo do Goiás contra o Novorizontino foi “inadmissível”. No período, o clube paulista construiu a goleada de 4 a 0 sobre o clube goiano em plena Serrinha com três gols marcados na etapa final. O treinador disse que terá de “elevar o tom da cobrança” após o revés pela 12ª rodada da Série B.\n“Vale o destaque de pedir desculpas ao torcedor. A atuação, postura, comportamento no segundo tempo foi inadmissível. O que vimos no segundo tempo não faz parte do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Isso não vai mais acontecer. Temos que elevar o tom da cobrança e indicação. Derrota dura, principalmente porque vi no primeiro tempo uma equipe ofensiva para buscar o resultado”, analisou o técnico esmeraldino.\nEm diferentes momentos na coletiva, Daniel Paulista citou as ausências que forçaram o treinador a fazer mudanças. Por opção, ele tirou o zagueiro Ramon Menezes e deu lugar a Luisão. Por necessidade, com ausências de Gegê (lesão na panturrilha), Lourenço (desconforto muscular) e Lucas Rodrigues (com a seleção brasileira sub-20), o treinador precisou fazer outras mudanças e optou por alteração tática.