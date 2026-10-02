Após a derrota por goleada do Goiás para o Novorizontino, por 3 a 0, o técnico Mozart se mostrou decepcionado com a atuação esmeraldina na partida da noite desta quinta-feira (1º). Para ele, foi a pior partida do clube esmeraldino sob o seu comando. O treinador também dividiu a responsabilidade pelo resultado com os jogadores.\n“Infelizmente hoje foi o pior jogo sob o meu comando em termos de atitude. Peço desculpas ao nosso torcedor, fizemos um 1º tempo razoável, no 2º foi horroroso, não competimos e desistimos do jogo. Eu divido a responsabilidade com os jogadores, hoje não competimos como um clube do tamanho do Goiás, talvez tenha sido um dos piores jogos da minha carreira como treinador”, disse Mozart.\nTadeu perde pênalti, e Goiás é goleado pelo Novorizontino na 2ª derrota seguida na Série B