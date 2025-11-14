Em entrevista coletiva concedida na manhã desta sexta-feira (14), no CT Edmo Pinheiro, o técnico Fábio Carille afirmou que não há mais margem de erro para o Goiás na Série B, falou sobre a polêmica envolvendo o gol marcado pelo time contra o Cuiabá, deu méritos para o trabalho de Vagner Mancini e comentou sobre o mau momento da equipe na Serrinha.\n“Não temos mais para onde correr, não tem mais margem de erro. Penso que em alguns momentos, falando dos meus dois jogos (em casa), queremos acelerar um pouquinho mais as decisões, tanto para atacar quanto para roubar a bola. Na questão de roubar a bola, tem que ter paciência também para não abrir o espaço que o adversário quer. E com a bola, o que eu venho trabalhando muito é que a gente fique um pouquinho mais com a bola, cuide um pouquinho mais”, disse o treinador.