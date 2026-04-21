Após duas derrotas na temporada - as duas primeiras e seguidas depois de 20 jogos de invencibilidade -, o técnico Daniel Paulista espera que o Goiás se recupere e enfrente o Cruzeiro, na próxima quarta-feira (22), com “futebol muito melhor” do que o apresentado contra Juventude e Cuiabá - duas derrotas por 2 a 0 na Série B. Para ele, o Serra Dourada pode ajudar.“É um contexto diferente, um jogo grande em que todo atleta quer participar. O Serra é um palco que engrandece ainda mais uma partida desse tamanho”, falou o treinador, que admitiu ser injusta a comparação do gramado do estádio com o da Serrinha.“Estivemos lá na sexta-feira (17/4) e houve uma melhora considerável com relação ao gramado. Comparar com a Serrinha é difícil porque aqui o gramado é excelente, mas o do Serra não deve atrapalhar para apresentar um bom futebol. Não temos preocupação quanto a isso”, contou. “Nossa preocupação não é o campo, mas encontrar a nossa melhor formação e recuperarmos o bom futebol e as vitórias junto.”Em relação ao que viveu no último jogo, Daniel Paulista não terá um problema. Rodrigo Soares será opção para atuar na lateral direita. Ele estava suspenso contra o Cuiabá, pela Série B.“O primeiro momento é recuperar os atletas da melhor maneira possível, física e psicologicamente. Vamos recuperar no aspecto psicológico e no técnico. É jogo diferente, há uma mobilização natural. Precisamos apresentar um futebol muito melhor para enfrentar o Cruzeiro.” (Redação)