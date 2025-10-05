Técnico do Goiás, Vagner Mancini comemorou o fato da equipe ter voltado a jogar bem na Série B no empate sem gol com o Volta Redonda na noite deste sábado (4). O treinador disse que o clube esmeraldino vai brigar pelo título e lamentou que o time não tenha saído do Estádio Raulino de Oliveira com a vitória.\nO Goiás empatou o terceiro jogo seguido na Série B e poderia perder a gordura para o 5º colocado, mas, com 51 pontos, foi beneficiado pela derrota do Novorizontino e vai terminar a 30ª rodada a 4 pontos do 5º. A equipe esmeraldina é vice-líder da Segundona, a 2 pontos do líder Coritiba, que tem 53 pontos.\n"A matemática é exata. Temos que chegar pelo menos a 63 pontos para garantir o acesso. Vamos brigar pelo título, não só pelo acesso", garantiu Mancini em Volta Redonda após o empate com o time da casa.