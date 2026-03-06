O técnico do Goiás, Daniel Paulista, destacou a campanha da equipe no Campeonato Goiano e projetou uma final equilibrada contra o Atlético-GO. O primeiro jogo da decisão será neste sábado (7), no Estádio Antônio Accioly. O treinador ressaltou que o time chega à decisão com uma trajetória consistente ao longo da competição e com a melhor campanha. Para ele, as duas melhores equipes do campeonato estão na final.\n“Chegam tanto o Goiás quanto o Atlético representando muito bem essa decisão por mérito, porque acredito que foram, por merecimento, as melhores equipes da competição. Nós temos que trabalhar para fazer dois jogos equilibrados, e acredito que teremos. As coisas vão ser resolvidas dentro de campo e que vença a equipe que conseguir jogar o melhor futebol nas duas partidas”, disse Daniel.