O Goiás perdeu para o América-MG, um dos piores times do campeonato, mas o técnico Mozart valorizou a atuação da equipe esmeraldina, que acertou três bolas na trave e desperdiçou um pênalti. Foi a primeira derrota do treinador no comando do alviverde, e ele afirmou que se sente orgulhoso pelo desempenho dos jogadores.“Nós fizemos um grande jogo, mas, infelizmente, três bolas na trave. Essas coisas acontecem, é futebol. Você cria bastante, controla o jogo 90%... Infelizmente, saímos derrotados, talvez na única finalização que o América-MG fez”, resumiu Mozart, que agora possui duas vitórias, dois empates e uma derrota no comando esmeraldino.Na Arena Independência, o Goiás acertou três bolas na trave - duas de Juninho e uma de Rodrigo Soares. No último minuto do 1º tempo, Lucas Lima desperdiçou um pênalti, que o goleiro Gustavo defendeu. A equipe goiana insistiu até o fim, mas viu o América-MG ser eficaz na única chance que produziu, aos 15 minutos do 2º tempo, na qual Paulo Victor, que tinha se lesionado minutos antes, conseguiu ganhar da marcação e finalizar com precisão.“Ser criticado é inerente à minha profissão. Aceito as críticas, particularmente tento me blindar no sentido de que respeito, mas elas não me atingem. A responsabilidade é minha, os jogadores fizeram tudo que foi treinado, e inclusive eu saio bem orgulhoso do que eles fizeram. Pelo jogo como um todo, eu saio muito satisfeito com o desempenho dos jogadores”, analisou Mozart.Antes de bater o Goiás, o América-MG só tinha vencido um dos 19 jogos que havia disputado na Série B e vivia um jejum de sete partidas sem ganhar na competição. Mesmo assim, Mozart acredita que o revés não tem peso maior por se tratar de um resultado negativo diante do clube que estava na lanterna do campeonato.“Não (tem peso maior). Derrota é derrota. O América-MG tem um bom time, bem treinado pelo Umberto (Louzer), mas eu tento analisar o jogo de forma um pouco mais profunda. Falar simplesmente que é uma derrota e sem falar como foi a derrota, acaba descontextualizando”, complementou.Se tivesse vencido, o Goiás teria terminado o domingo (26) dentro do G6 da Série B, deixando o Fortaleza, que ainda joga na rodada, momentaneamente para trás. Em vez disso, seguiu na 7ª posição e pode ser ultrapassado por três clubes, Atlético-GO, Athletic e CRB, caso eles vençam seus respectivos duelos.Mesmo assim, Mozart garantiu que o Goiás vai continuar competindo lá em cima na tabela de classificação. “Tenho certeza que, mesmo perdendo, a perspectiva que cria um jogo como esse é muito positiva.”O Goiás volta a campo no dia 10 de agosto, uma segunda-feira, a partir das 19h30. O adversário será o Londrina, na Serrinha, pela 21ª rodada.