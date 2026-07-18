Técnico do Goiás em parte da série invicta que o clube vive na Série B, Mozart elogiou o elenco esmeraldino após a vitória sobre a Ponte Preta por 2 a 1 neste sábado (18), fora de casa, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).\n"Gosto sempre de exaltar a entrega dos jogadores. Temos um time muito qualificado", falou o treinador, que foi anunciado em 25 de junho.\nA sequência de quatro jogos sem derrota ocorre após a saída do técnico Daniel Paulista. Mozart assumiu o time, mas não comandou o Goiás na vitória sobre o Náutico por 1 a 0 que abre a série (o auxiliar Leandrão foi o interino), mas esteve à frente da equipe na vitória sobre o Ceará (2 a 0), no empate com o CRB (2 a 2) e na vitória sobre a Ponte Preta (2 a 1).\n"Os jogadores, nessas primeiras semanas nossas de trabalho, estão sendo realmente fundamentais para a nossa evolução, pela conquista das vitórias, pela entrega, tanto quem inicia quanto quem entra", falou o treinador. "Quando agrega esforço, entrega, dedicação ao talento que eles têm, faz com que nossa equipe seja muito forte."