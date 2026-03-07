O técnico do Goiás, Daniel Paulista, avaliou que a equipe fez uma grande apresentação na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO, pela ida da final do Campeonato Goiano. O treinador valorizou a postura ofensiva do time e também fez questão de elogiar os adversários da decisão.\n“Foi uma grande apresentação da nossa equipe, jogando fora de casa, o Atlético-GO com o apoio de seu torcedor. Em nenhum momento o Goiás jogou atrás, simplesmente colocou sua estratégia em prática desde o primeiro minuto. Mostrou uma vitória do trabalho, do esforço de todos do grupo. Durante a semana foram ótimos treinamentos, visando essa partida, não sabíamos como o Atlético-GO iniciaria a partida, a formação, mas nos preparamos para algumas delas e acho que o jogo mostrou isso”, disse.\nDaniel Paulista comentou que saiu muito satisfeito do Antônio Accioly, neste sábado (7), e que enxergou trabalho e organização. Mesmo assim, ressaltou que o título estadual não está garantido.