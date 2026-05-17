A vitória do Goiás por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP na noite deste sábado (16), na Serrinha, foi decidida com um gol marcado em jogada de escanteio protagonizada por dois reservas que entraram no início do segundo tempo. Após a partida, pela 9ª rodada da Série B, o técnico esmeraldino, Daniel Paulista, falou sobre Esli Garcia, que cobrou o escanteio, e Kadu Sousa, que marcou o gol de cabeça.\nPara Daniel Paulista, "são dois exemplos naturais do futebol" de jogadores que oscilam entre bons e maus momentos, reserva, titularidade e até mesmo não ser relacionado.\n"Pelo merecimento e trabalho do dia a dia, eles têm procurado aproveitar. Todo mundo corre atrás dessas oportunidades. Eles têm entrado e têm sido interessantes. Com o Botafogo-SP muito atrás, entendi que precisávamos de um atleta com drible curto para sair da marcação e encontrar espaço. O Kadu um atleta mais de ataque ao espaço, de profundidade. Vejo que conseguimos ter superioridade ao Botafogo-SP no segundo tempo", comentou Daniel Paulista.