Após a classificação do Goiás para a 5ª fase da Copa do Brasil ao vencer o Maringá por 1 a 0, com gol de Anselmo Ramon, nesta quinta-feira (19), o técnico Daniel Paulista avaliou o desempenho da equipe, que encontrou dificuldades diante do adversário, e explicou a queda física do time.\nApós o título do Goianão, encerrando um jejum de oito anos sem a conquista, o time do Goiás teve poucos treinos e não chegou fisicamente 100% para o jogo da Copa do Brasil.\n“Nós já esperávamos a dificuldade do jogo pela qualidade do adversário. Sabíamos que esta seria uma semana muito complicada para nós. Fomos campeões no domingo, comemoramos na segunda-feira, na terça praticamente não treinamos e já iniciamos a viagem. Então, a equipe não está no seu melhor momento, e isso ficou evidente, principalmente no aspecto físico e no desgaste durante o jogo”, disse Daniel Paulista.