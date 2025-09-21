O técnico Vagner Mancini explicou que o número de desfalques para o jogo contra o Paysandu foi o motivo por ele optar por mudar o esquema tático do Goiás na vitória, por 1 a 0, sobre o Papão, no sábado (20). Nesta Série B, a equipe esmeraldina tem atuado no 4-3-3, mas jogou com dois meias e, em alguns momentos na Serrinha, alternou com o 4-4-2.\nO treinador, inclusive, adiantou que deve voltar ao esquema 4-3-3, na próxima rodada da Série B. “Esse foi um esquema utilizado com as peças que eu tinha. Se eu tiver a volta dos atletas que ficaram de fora, talvez eu não consiga fazer isso por causa das características. Quando vi os atletas à disposição, entendi que o esquema era apropriado”, justificou Vagner Mancini.\nContra o Paysandu, o técnico não teve oito jogadores, sendo sete por suspensão (Thiago Rodrigues, Lucas Lovat, Marcão, Gonzalo Freitas, Benítez, Anselmo Ramon e Wellington Rato) e um por lesão (Pedrinho).