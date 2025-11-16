Com o triunfo sobre o Novorizontino por 1 a 0, pela 37ª rodada da Série B, o Goiás está a uma vitória de retornar para a elite do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille afirmou que, a partir de agora, planejará intensamente o derradeiro confronto direto contra o Remo, que definirá o destino das duas equipes para 2026.\nLeia também\n+ Goiás ganha do Novorizontino, entra no G4 e fica a uma vitória do acesso\nA matemática é simples para a última rodada. O Goiás está em 4º lugar, com os mesmos 61 pontos do 3º colocado Criciúma, e desvantagem de oito gols no saldo. Coritiba, com 65 pontos, e Athletico-PR, com 62, são os outros integrantes do G4.\nO Goiás visita o Remo no Estádio Mangueirão. Em caso de vitória, o esmeraldino sobe. Se empatar, terá de torcer por um tropeço da Chapecoense, que recebe o Atlético-GO na Arena Condá, ou por uma derrota do Criciúma, que visita o Cuiabá na Arena Pantanal. Tanto o Atlético-GO quanto o Cuiabá não brigam por mais nada na Série B. Se o Goiás perder, permanecerá na Série B em 2026.