O técnico Mozart analisou a derrota do Goiás por 1 a 0 para o Criciúma neste sábado (15), pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, a equipe fez um bom jogo, mas acabou sendo derrotada por ter entrado mal nos primeiros cinco minutos.\n“Nós perdemos o jogo nos primeiros cinco minutos. Concedemos dois escanteios em cinco minutos. No segundo escanteio, tomamos o gol. E aí nós equilibramos o jogo porque jogamos, inclusive, melhor que eles. Precisamos aprender com essa derrota, ´porque é importante nós iniciarmos bem. Hoje nós não iniciamos bem e tomamos o gol, como eu estava bem preocupado que nós poderíamos tomar, que é característica do Criciúma jogar dessa forma, que é a bola parada. Eu saio chateado pelo resultado, obviamente, porque é um confronto direto que nós viemos para cá para pontuar”, analisou Mozart.