O técnico Daniel Paulista falou o que espera do confronto com o Londrina, fora de casa, que vem de vitória na estreia ao bater o Novorizontino por 3 a 1. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (1º), pela 2ª rodada do Série B Campeonato Brasileiro.\n“Vamos enfrentar uma equipe que vive um grande momento. É finalista do seu campeonato estadual, que é bastante competitivo pela rivalidade, e chegou com méritos. Além disso, já fez um jogo equilibrado contra um adversário de Série B e começou bem a competição nacional, com uma vitória expressiva fora de casa sobre o vice-campeão paulista. Sabemos que será um jogo muito difícil, mas há confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido”, avaliou o treinador.\nAinda invicto, Goiás estuda o Londrina para próxima rodada da Série B\nO Goiás é um dos três únicos times invictos neste início de temporada entre os clubes das quatro primeiras divisões (Séries A, B, C e D), ao lado Gama-DF e do América-RN. Ao todo, o clube esmeraldino soma 18 jogos de invencibilidade, mas, para o treinador, esse dado não é algo em que ele se prenda.