O técnico Daniel Paulista reconheceu a má atuação do Goiás na derrota por 2 a 0 para o Juventude neste sábado (11), em Caxias do Sul, e disse que ter dois jogadores expulsos custou ao time esmeraldino a chance de se recuperar na partida. O treinador adotou o discurso de buscar reflexões sobre o resultado rapidamente para voltar a ganhar na Série B.\nFoi a primeira derrota do Goiás sob o comando de Daniel Paulista, que assumiu a equipe nesta temporada e tinha 12 vitórias e 8 empates em 20 jogos no ano.\n"Nós não conseguimos repetir as boas atuações que vínhamos apresentando na temporada. Os números eram expressivos e contundentes, mas sabíamos que em algum momento essa derrota iria acontecer. O que temos que fazer agora é entender e refletir sobre tudo o que aconteceu hoje (sábado) e focar na nossa próxima apresentação contra o Cuiabá. Teremos a oportunidade de mostrar novamente a nossa força dentro de casa", falou o treinador.