Após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO na Serrinha, o técnico do Goiás, Mozart, disse que continua acreditando no acesso e afirmou que o time esmeraldino perdeu o clássico na bola parada. Além disso, sobre as questões financeiras de atrasos salariais, o treinador deu a entender que não há uma conexão entre comissão técnica, atletas e diretoria do clube alviverde.\n“Nós perdemos em um episódio de bola parada. Foram dois tempos distintos, eles jogaram melhor no 1º e nós fomos superiores no 2º. Até por característica física do time deles, o campo ficou bem pesado e potencializou o jogo deles ao invés do nosso. As minhas trocas foram pensando nisso, questão de força, estatura maior para jogadas de cruzamento, profundidade. Infelizmente, tem coisas que a gente não controla”, avaliou.\nNeste momento, o Goiás está em 11º lugar, com 42 pontos, seis a menos do que o 6º colocado Operário-PR. Para Mozart, apesar de ser uma situação complicada, ele segue acreditando no acesso “com todas as forças”.