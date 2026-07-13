Empatar um jogo depois de estar vencendo por dois gols de vantagem fez o Goiás definir o empate por 2 a 2 com o CRB, neste domingo (12), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, como “frustrante”. O clube esmeraldino poderia terminar a 17ª rodada da Série B a apenas um ponto do 6º colocado, mas, com 25 pontos, fica a 3 do Fortaleza, que tem 28 e fecha o G6.O Goiás fez 2 a 0 no primeiro tempo com gols dos K(C)adus. Primeiro, Kadu Sousa fez de cabeça. Depois, ele sofreu o pênalti e o xará dele, Cadu, converteu aumentando a vantagem, que ruiu no segundo tempo com gols de Thiaguinho e Mikael (de pênalti).“Não é empate com sabor de derrota, mas é frustrante”, disse o técnico Mozart, que comandou o Goiás pela segunda vez após assumir o time - na estreia dele, a equipe venceu por 2 a 0 o Ceará. Antes disso, sob comando interino, bateu o Náutico por 1 a 0. Portanto, o Goiás está invicto há três partidas.Apesar do resultado em Maceió, Mozart elogiou o comportamento da equipe.“Os jogadores construíram um resultado, uma vantagem importante. Acabou escapando a vitória e fico frustrado por isso, mas saio satisfeito com o desempenho. Ficamos chateados pelo resultado e pela forma com que aconteceu o empate. Com a vantagem de 2 a 0, ceder o empate é frustrante.”Mozart não quis colocar a culpa pelo resultado na arbitragem por causa da marcação do pênalti. “Não quero questionar o pênalti porque tem o VAR. É lance de disputa de espaço, sobra uma mão aqui, outra ali. Não quero entrar nesse mérito porque foi um incidente de trabalho que pode acontecer”, explicou.Na sequência, o treinador falou o que mais lamentou. “A frustração maior é no primeiro gol em si do que no segundo. Estávamos com a vantagem, tínhamos desenhado um contra-ataque e acabamos concedendo o contra do contra”, disse.Na próxima rodada, a 18ª, o Goiás volta a jogar fora de casa e pega a Ponte Preta no sábado (18) às 16 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).