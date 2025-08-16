O técnico do Goiás, Vagner Mancini, não titubeou ao comentar, nesta sexta-feira (15), véspera do clássico contra o Vila Nova, sobre a invenciblidade recente do Tigre sobre o clube esmeraldino em duelos entre eles. "Tabu é bom exatamente para ser quebrado", falou o treinador alviverde.\nVila Nova e Goiás se enfrenta neste sábado (16), a partir das 18h30, em clássico no OBA, com torcida única do Tigre.\nNo tabu atual, o Goiás não ganha do Vila Nova em clássicos há nove jogos - são cinco derrotas e quatro empates na sequência.\n"Sabemos a importância do jogo, o que ele significa. Não só na cidade de Goiânia, para as torcidas, mas dentro do campeonato. São pontos importantes, mas que valem os mesmos de qualquer partida. Sabemos do tabu, mas tabu é bom exatamente para ser quebrado. Não podemos de maneira alguma valorizar demais isso", falou Mancini.