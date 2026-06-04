O técnico Daniel Paulista não deve abrir mão do planejamento para as escalações do Goiás. O treinador manterá a escolha dos atletas conforme estratégia definida para cada partida. Há um apelo por parte da torcida esmeraldina pela escalação do atacante Esli Garcia na formação inicial.\nNa avaliação do treinador, não há uma equipe titular do goleiro ao centroavante. Daniel Paulista trabalha com uma base, mas costuma fazer alterações entre os jogos baseadas nas estratégias que ele e sua comissão definem para cada partida. Isso muda conforme o estilo de jogo do adversário.\nNa última rodada contra o Atlético-GO, por exemplo, o treinador surpreendeu com a dobra de laterais esquerdos. Nicolas e Djalma iniciaram como titulares porque, na avaliação de Daniel Paulista, o lado direito do Dragão é mais forte.