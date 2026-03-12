O técnico do Goiás, Daniel Paulista, comemorou a classificação do time na Copa do Brasil, destacou a importância de ter utilizado atletas diferentes na goleada por 3 a 0 contra o Fluminense-PI, avaliou as qualidades do Maringá, próximo adversário na competição nacional, e projetou o clássico decisivo contra o Atlético-GO pela final do Campeonato Goiano.\n“Acho que o jogo foi dentro do que nós esperávamos. Um Goiás que tinha mais a bola, foi mais dominante. Fizemos a escolha de dar oportunidade a alguns atletas, principalmente pela questão física, de não passar do ponto, já que a nossa semana é uma semana muito decisiva. E além da carga física, há também o aspecto psicológico, porque não é fácil jogar jogos decisivos”, comentou o treinador.\nNo duelo em questão, Daniel Paulista mandou a campo uma escalação mista. Na reta final do 2º tempo, tirou do banco de reservas jogadores titulares, como Lucas Lima e Anselmo Ramon, e a equipe melhorou ainda mais o rendimento. Agora, o Goiás terá pela frente o Maringá-PR pela 4ª fase da Copa do Brasil, na semana que vem.