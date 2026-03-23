O técnico Daniel Paulista analisou como "consciente e regular" a estreia com vitória do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro: 3 a 1 sobre o América-MG, neste domingo (22), na Serrinha. A equipe esmeraldina atuou durante todo o segundo tempo com um jogador a menos, após a expulsão de Felipe Machado nos minutos finais da primeira etapa.\nO treinador também comparou a atuação com o jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano, quando o time abriu 2 a 0 sobre a Anapolina e cedeu o empate mesmo com um jogador a mais, cenário diferente do duelo contra o Coelho. Daniel valorizou o desempenho da equipe e classificou a atuação como uma das melhores da temporada.\nGoiás vence o América-MG na estreia na Série B e alcança maior invencibilidade do século\n“Feliz pela apresentação da equipe. O Goiás fez uma estreia na Série B consciente e regular. No primeiro tempo, até a expulsão, era dono da partida, envolvente, criando bem e fazendo 2 a 0, podendo até ampliar. A expulsão mudou o panorama. Jogamos parte do primeiro tempo e todo o segundo com um a menos contra uma equipe de qualidade, o que dificulta."