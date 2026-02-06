Terceiro técnico do Goiatuba no Goianão, Glauber Ramos assumiu a equipe com a difícil missão de classificá-la à próxima fase ou evitar o rebaixamento à Divisão de Acesso 2027. Neste sábado (7), o Azulão precisa da vitória sobre o Atlético-GO, às 16 horas, no Estádio Divino Garcia Rosa, para evitar o rebaixamento direto na 1ª fase. "É o jogo da nossa afirmação".\nSob o comando de Glauber Ramos, o Azulão foi goleado pela Aparecidense (4 a 1), venceu o Anápolis (3 a 1) e perdeu do Centro-Oeste (1 a 0). O time soma 4 pontos e terá de vencer o Atlético-GO para, quem sabe, escapar do descenso ou esperar pela conquista da 8ª vaga às quartas de final.\nTécnico do Atlético-GO prega discurso de decisão em Goiatuba e espera evolução\n"Conversamos bastante durante a semana. É o jogo da nossa afirmação. É um jogo muito difícil, contra uma equipe da capital e que tem objetivos na parte de cima da tabela. Nós estamos na parte baixa da tabela", detalhou o técnico do Azulão.