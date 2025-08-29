Na reta final da preparação para o embate diante da Chapecoense, o técnico do Vila Nova, Paulo Turra, afirmou que os catarinenses possuem atualmente a melhor equipe da Série B e falou que o gramado sintético da Arena Condá não é uma preocupação, pois o time precisa estar preparado de qualquer jeito.\n“A minha preocupação é que a minha equipe esteja no mais alto nível, concentrada em termos táticos e individuais. Quanto ao gramado (sintético), não me preocupa. Eu tive uma experiência no antigo clube em que eu trabalhei (Athletico-PR), são escolhas e não é isso que vai fazer a diferença. Temos que estar preparados para tudo. A Chapecoense hoje tem a melhor equipe da Série B, está no seu melhor momento”, analisou Paulo Turra.\nLeia também\n+ Presidente do Conselho do Vila Nova diz que nova proposta por SAF está suspensa após investigação