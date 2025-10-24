A dois dias do duelo diante da Ferroviária, pela 34ª rodada da Série B, no OBA, o técnico colorado Umberto Louzer analisou as valências da equipe paulista, alertou sobre os perigos do confronto e citou a importância de representar a torcida, mesmo que o time não esteja disputando mais nada na temporada.\n“A Ferroviária é uma equipe que vem surpreendendo muito fora de casa, principalmente fora, fazendo bons jogos. Uma equipe leve, que tem muita combinação interna, também tem seu preenchimento de área, finalização de média distância. Então são pontos que vamos precisar de atenção e isso nós trabalhamos ao longo da semana, orientamos os atletas também. E quando você se prepara, não tem surpresa”, comentou o treinador.\nLeia também\n+ Com atletas japoneses nos treinos, Vila Nova reforça parceria com Oita Trinita