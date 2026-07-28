Na opinião do técnico do Vila Nova, Guto Ferreira, a derrota por 2 a 0 para o CRB nesta segunda-feira (27) foi a pior partida do time na Série B. O treinador também afirmou que a equipe vai continuar tentando encontrar soluções para o desempenho ruim fora de casa, já que o Tigre vem de cinco derrotas consecutivas como visitante.\n“Passa um pouquinho pelo jogo, talvez pelas equipes, alguma coisa que está faltando para nós e ainda não conseguimos encontrar. O mais importante é que em momento nenhum saímos no bloco de cima, estivemos inclusive na liderança. Ainda temos a possibilidade de terminar no mínimo em 5º lugar, e talvez até em 3º”, analisou.\nNo Estádio Rei Pelé, o Vila Nova só não sofreu uma goleada porque o goleiro Helton Leite viveu uma noite inspirada. “Fomos muito abaixo, na minha opinião foi a pior partida na competição. Nem dentro, nem fora, na competição (inteira) foi a pior partida nossa”, complementou Guto Ferreira.