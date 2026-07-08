O técnico do Vila Nova, Guto Ferreira, projetou o duelo diante do Juventude, na próxima sexta-feira (10), fora de casa, pela 17ª rodada da Série B. A partida será disputada às 19 horas, no Alfredo Jaconi. O treinador destacou a força do adversário atuando como mandante e a boa fase da equipe gaúcha, que não perde há quatro jogos e ocupa a sexta colocação, com 26 pontos.\n“Jogo difícil. O Juventude vem numa retomada. Em casa eles são muito fortes. Estão num bom momento, são quatro partidas que eles não perdem. O que mostra a fase deles. Nós temos que ir lá e fazer o nosso melhor. A gente tem que jogar o nosso melhor para poder romper a defesa deles e conseguir os gols”, disse Guto Ferreira.\nHerói diante do São Bernardo, Janderson vive temporada de protagonismo no Vila Nova\nO treinador também fez uma projeção da pontuação necessária para conquistar o acesso. O Tigre é o atual líder da Série B, com 31 pontos, mas Guto ressaltou que o foco permanece no próximo compromisso.