Na vitória por 1 a 0 sobre o Londrina, o técnico do Vila Nova, Guto Ferreira, celebrou a força do elenco do Tigre, que chegou ao gol da vitória com André Luís, que é o quarto centroavante do time na fila de jogadores da posição. Com 22 pontos, o clube colorado é vice-líder da Série B, colado no Sport, do qual perde no saldo de gols.\nO jogo foi disputado no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em Londrina (PR), pela 11ª rodada da Série B.\n"É um grupo que trabalha muito. Hoje nós jogamos teoricamente, porque isso na prática não acontece, com o terceiro (Puskas) e o quarto (André Luís) centroavante. Quem marcou foi o quarto. Vários jogadores entrando, dando conta do recado. Porque se trabalha muito", disse Guto Ferreira.\nAndré Luís marcou o gol aos 19 minutos do segundo tempo. Na ausências dos machucados Dellatorre e Rafa Silva, quem foi escolhido para iniciar o jogo contra o Londrina foi Gustavo Puskas, que atuou no primeiro tempo. Para o segundo tempo, o Vila nova voltou com André Luís no time e conseguiu chegar ao gol com o jogador.