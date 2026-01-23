O técnico Umberto Louzer celebrou a quarta vitória em quatro jogos no Goianão e ressaltou o fato da equipe não ter sofrido gols na goleada por 3 a 0 sobre a Aparecidense, no OBA. Mesmo assim, o treinador fez questão de apontar que a equipe precisa seguir evoluindo, e que já está de olho no clássico contra o Atlético-GO no próximo final de semana.\n“É olhar para dentro, parabenizar a todos. Fico feliz pelo resultado, por não ter sofrido gols e porque mostramos a força deste grupo. Agora é canalizar nossas energias, descansar esses atletas, comemorar hoje (quinta, 22), mas a partir de amanhã (sexta, 23) voltar as nossas atenções para a decisão que teremos no domingo (25)”, analisou o técnico Umberto Louzer.\nNo fechamento da 4ª rodada do Goianão, o Vila Nova se impôs diante da Aparecidense, que não venceu nenhum jogo no Estadual. No 1º tempo, Emerson Urso marcou no rebote após bola na trave de Enzo. No 2º, Marquinhos Gabriel serviu André Luís, e na reta final João Vieira converteu pênalti sofrido por Willian Formiga.