O final de semana foi positivo para o Vila Nova, que bateu o América-MG de virada por 2 a 1. Apesar dos concorrentes diretos também terem vencido na 10ª rodada da Série B, o Tigre fez a sua parte diante do lanterna América-MG e permaneceu entre os primeiros colocados, em 4º lugar. Para o técnico Guto Ferreira, a equipe goiana precisa manter a regularidade.“No futebol, ninguém dá nada fácil para ninguém. É luta. Pode ter certeza que essa situação (de dificuldade) vai acontecer muitas mais vezes. Se os grandes clubes, como Arsenal e PSG, vivenciam esse momento, por que consoco tem que ser diferente? Vou repetir o que falei no outro clube onde conquistamos o acesso (Remo): ‘está difícil, mas está gostoso’. Ganhar sempre é bom. Somos uma equipe guerreira, de luta, com uma torcida apaixonada. Vamos seguir firmes e fortes, mas não vai ser nada de graça”, disse o treinador.Em toda a história, o Vila Nova jamais havia vencido o América-MG na condição de visitante. Neste domingo (24), na Arena Independência, o Tigre começou perdendo ao sofrer um gol de cabeça de Nathan, aos 21 minutos do 1º tempo.“Eles entraram muito bem e, quando você começa a errar uma, duas, três jogadas, o emocional fica desequilibrado. Conseguimos sustentar. Tomamos o gol, tudo bem, foi em uma bola parada, não com a bola rolando. Mas tivemos a condição de corrigir esse lance”, analisou Guto Ferreira.O Vila Nova conseguiu reagir na etapa final contra o único time que ainda não ganhou no campeonato. Coincidentemente, o gol de empate também saiu aos 21, mas do 2º tempo: Ryan carregou por dentro e fuzilou o goleiro Gustavo. Aos 30, Janderson demonstrou oportunismo na área e se redimiu, depois de ter perdido um gol inacreditável na etapa inicial.“O acesso passa por muita coisa, mas se você conseguir manter uma certa regularidade… Se não me engano, somos o 3º melhor visitante, somamos 8 pontos fora de casa em cinco jogos. Tivemos dois empates, duas vitórias e uma derrota, aliás a única derrota que o Vila teve. Temos que nos manter lá em cima.”O Vila Nova começou a rodada em 4º lugar e vai continuar na mesma posição, mesmo tendo vencido. Isso porque São Bernardo, Náutico e Sport também ganharam as suas partidas contra Atlético-GO, Cuiabá e Juventude, respectivamente, todas elas por 1 a 0, e continuaram nas três primeiras colocações da tabela de classificação.Com 19 pontos, o Vila Nova abriu 5 de vantagem para o 7º colocado CRB, primeiro clube do lado de fora da zona de playoffs da Série B. No próximo domingo (31), às 11 horas, o Tigre terá mais um confronto diante de um adversário na zona de rebaixamento - o 18º colocado Londrina, fora de casa - para manter a boa campanha.“Estamos falando de um time que na estreia do campeonato ganhou de quanto do Novorizontino? 4 a 0, lá em Novo Horizonte. Esse é o Londrina. Não podemos ter vacilos, vamos enfrentar uma equipe guerreira, com qualidades. O jogo é em um horário totalmente diferente, vamos fazer uma semana de adaptação com treinos próximos ao horário do jogo, para conseguir entregar o nosso melhor”, concluiu Guto Ferreira.