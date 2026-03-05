O Vila Nova sofreu, mas conseguiu a classificação para a 3ª fase da Copa do Brasil ao eliminar o Velo Clube nos pênaltis, por 4 a 2, depois de um empate sem gols no tempo normal. O técnico Umberto Louzer reconheceu a atuação ruim no 1º tempo, destacou a ansiedade do time e afirmou que, internamente, o clube já identificou o que é necessário fazer para a equipe evoluir.Na noite desta quarta-feira (4), no Estádio Benitão, o Vila Nova fez um 1º tempo fraco diante do Velo Clube, mas quase abriu o placar em bola na trave de Nathan Camargo. No 2º tempo, o Tigre melhorou, empilhou oportunidades e voltou a atingir a trave, desta vez com Rafa Silva, mas não conseguiu estufar as redes.“Objetivo alcançado. No 1º tempo, o time foi muito abaixo daquilo que temos de potencial. Atribuo isso a um jogo muito distante, perdemos associações, conexões e acabamos fazendo um jogo que não é habitual. No 2º tempo, criamos possibilidades de fazer o gol, esbarramos na ansiedade, mas o que vale é a classificação”, disse o treinador.O próximo adversário do Vila Nova na Copa do Brasil será o Operário-MS, que eliminou o ASA-AL fora de casa. O confronto será em jogo único, com mando de campo colorado, e será disputado na semana que vem - data e horário ainda serão confirmados pela CBF.“É corrigir a rota, trabalhar neste período que temos para trabalhar. Temos muita coisa para ajustar, já identificamos aquilo que é necessário, internamente temos conversado. Como abre essa semana para a gente trabalhar, vamos dar o foco total para evoluir”, complementou Umberto Louzer.Como na estreia na Copa do Brasil de 2025, o Vila Nova precisou dos pênaltis para avançar e, coincidentemente, também foi contra um adversário do interior paulista. Naquela ocasião, pela 1ª fase, o Tigre empatou em 0 a 0 com a Inter de Limeira, no Estádio Major Levy Sobrinho, e teve 100% de aproveitamento nas penalidades, que terminaram em placar de 7 a 6 a favor dos goianos.Na disputa de pênaltis diante do Velo Clube, Dalberson foi o herói. O goleiro, que já tinha feito boas defesas no tempo regulamentar, espalmando chutes de Rodrigo Alves e Jhoninha, acertou todos os cantos e defendeu as cobranças de Marcelo e Rodrigo Alves.Entre os cobradores do Vila Nova, todos os quatro acertaram: João Vieira, Dodô, Higor e Emerson Urso. Os três últimos entraram no decorrer do 2º tempo.A ótima atuação de Dalberson tem tudo para colocar uma dúvida em Umberto Louzer, porque, no mesmo dia, o Vila Nova encaminhou a contratação de Helton Leite, do Fortaleza, para suprir a saída de Airton para o Criciúma. A ideia era de que o ex-goleiro do Tricolor do Pici chegasse para ser titular, mas o desempenho de Dalberson deixa tudo em aberto.Com a classificação para a 3ª fase da Copa do Brasil de 2026, o Vila Nova embolsou mais R$ 1,53 milhão. Como já havia garantido R$ 1,38 milhão pela participação na 2ª fase, o Tigre acumulou R$ 2,91 milhões até o momento. Se passar da 3ª fase, o clube faturará mais R$ 1,68 milhão.