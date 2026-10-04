O técnico do Vila Nova, Guto Ferreira, destacou a vitória colorada em “um jogo dificílimo” contra o Botafogo-SP e enalteceu a torcida do Tigre, que marcou presença nas arquibancadas do Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.\n“Maravilhoso poder comemorar em um jogo dificílimo. O time deles é um time de força, nós tivemos muita dificuldade de encaixar o nosso jogo. Tem algumas coisas que são indicativos de que vamos chegar: o gol (do Vila) no 1º tempo e o gol (do Botafogo-SP) no 2º, que por detalhe não foi validado”, opinou o treinador.\nO Vila Nova voltou a ganhar uma partida longe de Goiânia pela primeira vez desde o dia 31 de maio, contra o Londrina (1 a 0), no Estádio VGD, após seis derrotas e dois empates nessas condições. Isso aconteceu logo em uma partida que a torcida se organizou para fazer caravanas até o interior paulista.